В Госдуме назвали позицию Польши по отношению к России деструктивной

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Руководство Польши занимает деструктивную позицию по отношению к России в связи с желанием разместить военную базу США, Россия предпримет ответные шаги, заявил зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин (ЕР).

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио заявил о том, что создание американской военной базы в Польше является решенным вопросом. "Форт-Трамп" является польско-американской инициативой.

"Конечно, без внимания то, что происходит в Польше, мы не будем оставлять. Тем более, к сожалению, руководство Польши сегодня занимает деструктивную позицию по отношению к нашей стране. Размещение военной базы США на территории Польши свидетельствует о том агрессивном характере политики в отношении нашего государства", — сказал Швыткин РИА Новости.

Депутат в связи с этим назвал политику руководства Польши безответственной по отношению к собственному народу.

"Если говорить о наших действиях, я думаю, что ответные действия последуют. Министерство обороны сейчас изучает и исследует этот вопрос", — заключил он.