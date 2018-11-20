В Афганистане в результате взрыва погибли не менее 40 человек

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Не менее 40 человек погибли, 80 пострадали в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения.
Как сообщается в заявлении министерства здравоохранения Афганистана, полученном в распоряжение РИА Новости, в больницы с места взрыва были доставлены 45 раненых.
"Сорок пять раненых были доставлены в больницы из места взрыва в Кабуле", — говорится в заявлении.
Представитель полиции Басир Муджахид заявил РИА Новости, что взрыв прогремел рядом со свадебным залом во время торжества по случаю религиозного праздника Мавлид ан-Наби.