Меркель рассказала, каким Германия хочет видеть Brexit

БЕРЛИН, 20 ноя — РИА Новости. В Германии хотели бы добиться организованного выхода Великобритании из ЕС и хороших отношений с Лондоном в будущем, заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель перед началом переговоров с премьер-министром Дании Ларсом Расмуссеном.

"Выход Великобритании вступил в решающую фазу, у нас будет Совет ЕС для подписания договора о выходе и обсуждения будущих отношений. Мы, я хотела бы, и надеюсь, что тут наши позиции совпадают, организованного выхода Великобритании", — сказала Меркель, добавив, что "мы хотим добиться двух вещей: во-первых, организованного выхода, и во-вторых — хороших, дружеских, тесных и партнерских отношений в будущем".

Ранее немецкий канцлер отмечала, что отсутствие соглашения с Британией было бы наихудшим вариантом, и об этой альтернативе нужно помнить.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Четырнадцатого ноября был обнародован проект соглашения об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС, который охватывает все ключевые аспекты: права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, вопросы управления, а также включает в себя протоколы, касающиеся Ирландии, Гибралтара и Кипра.

Накануне Совет министров по общим делам 27 остающихся в ЕС стран поддержал этот документ. Сейчас ведутся переговоры по проекту декларации о структуре будущих отношений Великобритании и ЕС, которую планировалось принять одновременно с соглашением о Brexit.

Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.