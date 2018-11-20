Посольство России направило Лондону 70 нот и писем о судьбе Скрипалей

ЛОНДОН, 20 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Российское посольство в Лондоне с момента инцидента в Солсбери направило британским властям уже 70 нот и писем с вопросами о судьбе пострадавших при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, но британская сторона по-прежнему скрывает информацию, заявила дипмиссия.

"За прошедшие месяцы посольство направило более 70 нот и писем в адрес МИД, МВД, полиции Великобритании, регулярно ставим вопрос о Скрипалях в личных контактах с представителями Форин-офиса. Были заданы десятки вопросов, касающиеся в том числе местонахождения пострадавших, симптомов их отравления, применявшихся врачами методов лечения, хода полицейского расследования, предоставления образцов якобы использованного вещества и биоматериалов, наличия улик, способных пролить свет на случившееся. Практически все поставленные вопросы, предложения и призывы были проигнорированы", — говорится в полученном РИА Новости сообщении посольства.

Дипломаты называют такое поведение Лондона противоречащим "всем канонам цивилизованных отношений между государствами" и "вопиющим нарушением элементарных норм дипломатической вежливости".

"Прошло почти девять месяцев с момента отравления при невыясненных обстоятельствах граждан России Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Они до сих пор остаются в изоляции под полным контролем британских властей, находятся вне поля зрения общественности, в неизвестном месте, лишены возможности свободного общения и переписки с родственниками, друзьями, журналистами и официальными представителями России, не могут свободно передвигаться. Британские власти упорно продолжают отказывать посольству в прямых контактах с ними с целью установления реального состояния их здоровья, условий содержания, а главное — выяснения степени добровольности происходящего с ними", — заявляет миссия.

Диппредставительство напоминает, что Британия нарушает законное право России на общение со своими гражданами согласно статье 36 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и статье 36 двусторонней консульской конвенции 1965 года.

"Фактически принудительное лишение свободы, которому подверглись Скрипали, вызывает также серьезные вопросы с точки зрения соблюдения их прав, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека 1948 года и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года", — говорится в комментарии.

"В первые же дни после инцидента Россия официально предложила Великобритании всемерное содействие и совместное расследование по линии правоохранительных органов. Российская сторона направила Лондону запрос о правовой помощи в рамках возбужденного в России уголовного дела, выразила готовность сотрудничать в соответствии с процедурами ОЗХО… Россия, как и прежде, решительно настроена на установление истинных причин произошедшего в Солсбери и будет продолжать требовать от британских властей предоставить полную информацию об инциденте, обеспечить доступ к нашим гражданам и приступить к подлинно открытому расследованию с участием российских экспертов", — заявило посольство.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.