В Израиле умер напавший на полицейский участок палестинец, сообщили СМИ

ГАЗА, 20 ноя — РИА Новости. Молодой палестинец, который на прошлой неделе напал на израильский полицейский участок в Иерусалиме, скончался от ранений, полученных при задержании, передает местное агентство аль-Рай.

До того, как его обезвредили, 17-летний юноша, по данным израильтян, успел легко ранить ножом четырех сотрудников правоохранительных органов.

"В израильской больнице скончался 17-летний палестинец от тяжелых ран, которые он получил при задержании", — говорится в сообщении. Израильтяне назвали терактом нападение, которое произошло в прошлую среду в населенной преимущественно арабами части Иерусалима.