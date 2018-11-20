Посольство США назвало отказ в приеме Косово в Интерпол общим проигрышем

БЕЛГРАД, 20 ноя — РИА Новости. Посольство США в Приштине сообщило во вторник, что отказ во вступлении в Интерпол для самопровозглашенной республики Косово является общим проигрышем для стран Балканского региона.
"Косовская полиция – полностью интегрированная и способная структура, которая доказала свои возможности помощью в раскрытии международных террористических, кибернетических, наркосетей и сетей по торговле оружием и людьми. Большинство государств это видело и поддержало заявку Косово на вступление в Интерпол, несмотря на агрессивную кампанию, которую вела Сербия по оказанию давления на страны с целью отказа в приеме Косово", — говорится в сообщении диппредставительства.
"Поддержка членства Косово в Интерпол никогда не была связана с признанием независимости Косово, но связана с усилением глобального сотрудничества в области соблюдения закона и закрытия критичной дыры в безопасности на Балканах. С нынешним исходом все мы в проигрыше", — отметила американская дипмиссия.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Власти самопровозглашенного Косово регулярно пытаются добиться членства в международных организациях.