Посольство США назвало отказ в приеме Косово в Интерпол общим проигрышем

БЕЛГРАД, 20 ноя — РИА Новости. Посольство США в Приштине сообщило во вторник, что отказ во вступлении в Интерпол для самопровозглашенной республики Косово является общим проигрышем для стран Балканского региона.

Тихоокеанские государства Кирибати и Вануату во вторник стали членами Интерпола, при этом заявка Косово на членство на саммите организации в Дубае была отклонена. Первый сербский вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич назвал произошедшее "большой победой Сербии". Президент страны Александр Вучич призвал соотечественников не впадать в эйфорию и не высмеивать Приштину и "тех, кто всем сердцем ей помогал".

"Косовская полиция – полностью интегрированная и способная структура, которая доказала свои возможности помощью в раскрытии международных террористических, кибернетических, наркосетей и сетей по торговле оружием и людьми. Большинство государств это видело и поддержало заявку Косово на вступление в Интерпол, несмотря на агрессивную кампанию, которую вела Сербия по оказанию давления на страны с целью отказа в приеме Косово", — говорится в сообщении диппредставительства.

"Поддержка членства Косово в Интерпол никогда не была связана с признанием независимости Косово, но связана с усилением глобального сотрудничества в области соблюдения закона и закрытия критичной дыры в безопасности на Балканах. С нынешним исходом все мы в проигрыше", — отметила американская дипмиссия.

Президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи заявил журналистам в Приштине во вторник, что из-за отказа в приеме Косово в Интерпол "выиграла только организованная преступность", а косовское правительство выразило "глубокое разочарование" итогом голосования, но пообещало продолжить попытки вступить в Интерпол.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Власти самопровозглашенного Косово регулярно пытаются добиться членства в международных организациях.