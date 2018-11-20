В ЕК отреагировали на опасения Испании по Гибралтару в рамках Brexit

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия в курсе опасений Испании касательно Гибралтара в рамках предварительных договоренностей о Brexit и работает над этим вопросом, сказал представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге во вторник.

"Мы знаем об обеспокоенности испанского правительства, и мы над этим работаем", — сказал он.

Проект соглашения об условиях "развода" Британии и ЕС был опубликован на прошлой неделе, а накануне Совет министров по общим делам 27 остающихся в ЕС стран поддержал этот документ. Сейчас ведутся переговоры по проекту декларации о структуре будущих отношений Великобритании и ЕС, которую планировалось принять одновременно с соглашением о Brexit.

Схинас уточнил, что следующим шагом на пути согласования договоренностей вокруг Brexit станет внеочередной саммит лидеров 27 остающихся в ЕС стран 25 ноября.

Как сообщалось ранее во вторник, Испания может проголосовать против соглашения о выходе Великобритании из ЕС ввиду ситуации вокруг Гибралтара.