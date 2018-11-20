В МВД прокомментировали ситуацию вокруг выборов главы Интерпола

Здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото

Здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Развязанная в зарубежных СМИ кампания против российского кандидата на пост главы Интерпола Александра Прокопчука недопустима, заявила журналистам во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее группа из четырех американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры генерал-майора МВД России Александра Прокопчука. В Кремле этот шаг расценили как грубое вмешательство в выборы.

"Сегодня в зарубежных СМИ мы наблюдаем кампанию, направленную на дискредитацию российского кандидата на пост президента Интерпола. В этой связи считаем недопустимым политизацию Интерпола как профессиональной международной организации, объединяющей усилия 192 стран-членов в борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом", — сказала Волк.

По ее словам, Прокопчука много лет работает в правоохранительной сфере и является действующим вице-президентом Интерпола от Европы, что "подтверждает доверие и высокую оценку его деятельности в этой международной организации".

"В случае избрания Прокопчук будет, как и прежде, осуществлять свою деятельность исключительно в интересах международного полицейского сообщества", — подчеркнула Волк.

Выборы нового главы Интерпола состоятся в рамках сессии генеральной ассамблеи организации, которая проходит в ОАЭ 18-21 ноября. Прежний глава Интерпола Мэн Хунвэй исчез в конце сентября, впоследствии он оказался в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.