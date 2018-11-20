Россия и Армения подписали соглашение о внедрении медико-санитарных правил

САРАТОВ, 20 ноя — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения республики Армения Арсен Таросян подписали соглашение между Роспотребнадзором и Минздравом Армении о сотрудничестве в области внедрения международных медико-санитарных правил.

Во вторник главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова и глава Минздрава Армении Арсен Таросян принимают участие в ХIV Межгосударственной научно-практической конференции "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ" в Саратове.

"Мы успели подписать соглашение по дальнейшему сотрудничеству в области продвижения международных медико-санитарных правил в наших государствах и договориться о взаимном интересе и обязательном дальнейшем взаимном сотрудничестве в этом направлении с тем, чтобы студенты, аспиранты, ученые Республики Армения могли получать знания, развивать знания на площадке российских научно-исследовательских институтов, в том числе "Микроба". Интерес нами услышан, поддержан и будет обсуждён еще на экспертном уровне в течение этих двух дней", — заявила Попова.

Она рассказала, что также речь идет о взаимной работе диагностических лабораторий по оценке состояния окружающей среды в целях индикации патогенов.

В свою очередь Таросян заявил, что Армения имеет длительное и плодотворное сотрудничество с российскими учеными: на базе Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" проходит обучение специалистов, также Армении переданы мобильные лаборатории, компьютерное оборудование, техника и оказана помощь в подготовке персонала. Он подчеркнул, что сотрудничество очень важно для Армении.

Мероприятие посвящено 100-летию Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб". Это единственный производитель в Российской Федерации антирабического иммуноглобулина, которым обеспечивается более 75 % от потребности страны, а также бивалентной химической холерной вакцины.

На основе уникальных инновационных разработок специалистов института была осуществлена техническая и технологическая модернизация специализированных противоэпидемических бригад, создан мобильный комплекс лабораторий на базе автошасси, не имеющий мировых аналогов. Специалисты РосНИПЧИ "Микроб" внесли весомый вклад в ликвидацию эпидемии лихорадки Эбола в Гвинейской Республике.