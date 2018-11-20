Россияне вряд ли войдут в новый механизм ОЗХО, считает Каламанов

ГААГА (Нидерланды), 20 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Специалисты из России вряд ли войдут в новый механизм ОЗХО по атрибуции, если таковой будет создан, заявил журналистам во вторник глава российской делегации на Конференции государств-участников КЗХО (КГУ КЗХО) в Гааге, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"Та сумма, на которую планируется увеличить бюджет ОЗХО, четко должна была пойти на атрибуцию, создание механизма и набор новых сотрудников для решения задач, которые организации не свойственны", — напомнил Каламанов. По его словам, если такая структура и появятся "российские специалисты вряд ли в неё войдут".

"Как и все последние годы всячески отвергаются не только специалисты из РФ, признанные во всем мире, в частности, в части химической промышленности и науки, но также и специалисты из дружественных государств", — добавил он.

Замминистра отметил, что эта тенденция "пугает", "международная организация становится уже не организацией 193 государств, а 82 государств".