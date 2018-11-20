ТБИЛИСИ, 20 ноя — РИА Новости. МВД Грузии сообщило, что подтверждена подлинность голосов экс-президента страны Михаила Саакашвили и его дяди Темура Аласания, на которой они обсуждают убийство председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, заявление министерства приводит агентство "Интерпрессньюс".

Ранее в октябре грузинские СМИ сообщили, что на одном из украинских сайтов была размещена аудиозапись телефонного разговора якобы Саакашвили и его дяди Темура Аласания, где они обсуждают ситуацию перед выборами президента Грузии. Аласания в беседе говорит о том, что готов "заплатить миллион тому, кто из снайперской винтовки убьет Бидзину". Бидзина Иванишвили — основатель правящей в Грузии команды "Грузинская мечта". Позже прокуратура Грузии заявила, что изучит аудиозапись.

"В результате фоноскопической экспертизы установлено, что в данной записи зафиксированы голоса Теймураза Аласания и Михаила Саакашвили", — сообщили в МВД.

По данным ведомства, следствие устанавливает лиц, которые распространили данный материал.