Радикальные сторонники Brexit призвали единомышленников запастись терпением

ЛОНДОН, 20 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Британский парламентарий, один из наиболее радикальных сторонников Brexit Джейкоб Риз-Могг призвал своих единомышленников запастись терпением на фоне того, что попытка быстрого запуска процедуры вынесения вотума недоверия премьер-министру Терезе Мэй провалилась.

После того, как Мэй на прошлой неделе представила черновой проект соглашения по Brexit, Риз-Могг, объявивший, что это соглашение предает идею Brexit, направил в управляющий комитет Консервативной партии письмо о недоверии премьеру. Его примеру последовали и другие парламентарии. Процедура вынесения вотума недоверия может быть инициирована в случае, если письма направят 48 парламентариев-консерваторов. В конце прошлой недели ходили слухи, что нужное количество уже набрано, и голосование о доверии премьеру может состояться уже 20 ноября, однако слухи оказались неверными.

"То, что мы сейчас видим со стороны правительства – это сознательное решение не осуществлять истинный Brexit. У нас правительство, руководимое сторонниками сохранения членства в ЕС, которые хотят, чтобы мы остались связанными с ЕС как можно крепче. В своем заявлении в пятницу днем премьер-министр сказала, что это то соглашение, которого она всегда хотела. А это соглашение не позволяет осуществиться истинному Brexit. Держа это в голове, терпение сейчас — это главное добродетель. Мы будем ждать, когда придут письма, потом пройдет голосование, посмотрим, что получится из этого", — заявил во вторник Риз-Могг на совместной с экс-министром по Brexit Дэвидом Дэвисом пресс-конференции в Лондоне.

"Есть практические ответы на вопросы, связанные с выходом из ЕС, не требующие от нас отказываться от нашего суверенитета или свобод", — отметил, в свою очередь, Дэвис.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. 14 ноября был обнародован проект соглашения об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС, который охватывает все ключевые аспекты: права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, вопросы управления, а также включает в себя протоколы, касающиеся Ирландии, Гибралтара и Кипра.

Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года. —0-