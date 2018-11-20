Радикальные сторонники Brexit призвали единомышленников запастись терпением

ЛОНДОН, 20 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Британский парламентарий, один из наиболее радикальных сторонников Brexit Джейкоб Риз-Могг призвал своих единомышленников запастись терпением на фоне того, что попытка быстрого запуска процедуры вынесения вотума недоверия премьер-министру Терезе Мэй провалилась.
"То, что мы сейчас видим со стороны правительства – это сознательное решение не осуществлять истинный Brexit. У нас правительство, руководимое сторонниками сохранения членства в ЕС, которые хотят, чтобы мы остались связанными с ЕС как можно крепче. В своем заявлении в пятницу днем премьер-министр сказала, что это то соглашение, которого она всегда хотела. А это соглашение не позволяет осуществиться истинному Brexit. Держа это в голове, терпение сейчас — это главное добродетель. Мы будем ждать, когда придут письма, потом пройдет голосование, посмотрим, что получится из этого", — заявил во вторник Риз-Могг на совместной с экс-министром по Brexit Дэвидом Дэвисом пресс-конференции в Лондоне.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. 14 ноября был обнародован проект соглашения об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС, который охватывает все ключевые аспекты: права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, вопросы управления, а также включает в себя протоколы, касающиеся Ирландии, Гибралтара и Кипра.
Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года. —0-