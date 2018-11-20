В Мадриде выразили уверенность, что Британия распадется раньше Испании

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Испанский министр иностранных дел Жозеп Боррель полагает, что Великобритании в гораздо большей степени, чем Испании, грозит территориальный распад, передает его слова издание Politico.
Глава испанской дипломатии выразил уверенность, что "Британия распадется раньше Испании", сославшись на "ясные знаки слабости" Соединенного Королевства.
Боррель отметил, что глава испанского правительства Педро Санчес, в отличие от британского экс-премьера Дэвида Кэмерона, ни при каких обстоятельствах не намерено разрешать в Каталонии проведение референдума о независимости, подобно состоявшемуся в Шотландии в сентябре 2014 года.
По мнению министра, слабость Британии в этом вопросе в отличие от Испании и других европейских стран заключается в отсутствии зафиксированной Конституции.