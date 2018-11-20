В Мадриде выразили уверенность, что Британия распадется раньше Испании

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Испанский министр иностранных дел Жозеп Боррель полагает, что Великобритании в гораздо большей степени, чем Испании, грозит территориальный распад, передает его слова издание Politico.

"Я больше обеспокоен целостностью Великобритании, чем Испании", — заявил министр европейскому изданию Politico, отвечая на вопрос о проблемах сепаратистского процесса в Каталонии.

Глава испанской дипломатии выразил уверенность, что "Британия распадется раньше Испании", сославшись на "ясные знаки слабости" Соединенного Королевства.

Боррель отметил, что глава испанского правительства Педро Санчес, в отличие от британского экс-премьера Дэвида Кэмерона, ни при каких обстоятельствах не намерено разрешать в Каталонии проведение референдума о независимости, подобно состоявшемуся в Шотландии в сентябре 2014 года.

По мнению министра, слабость Британии в этом вопросе в отличие от Испании и других европейских стран заключается в отсутствии зафиксированной Конституции.