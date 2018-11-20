Лавров выступил против расширения мандата ОЗХО

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Авантюрные попытки наделить технический секретариат ОЗХО функциями обвинителя являются грубейшим нарушением конвенции о запрещении химического оружия, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия и Китай в понедельник предложили проект решения по вопросу сохранения целостности КЗХО. В частности, документ предполагает создание рабочей группы, которая должна дать оценку правомерности расширения мандата ОЗХО и наделения организации атрибутивными функциями. По итогам работы группы должен быть сформирован доклад, который потом будет представлен руководящим органам ОЗХО.
В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами, решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.