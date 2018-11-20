Лавров: в США блокируют шаги Трампа по налаживанию отношений с Россией

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Любые шаги президента США Дональда Трампа по налаживанию отношений с РФ блокируются теми, кто придерживается разрушительного подхода, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе общего собрания Российского совета по международным делам (РСМД).

"Всем уже ясно, что от Вашингтона вполне можно ожидать новых неадекватных действий, в том числе на российском направлении, где любые шаги президента Трампа по налаживанию устойчивых нормальных каналов взаимодействия с Москвой по острейшим проблемам современности блокируются теми, кто хотел бы продолжать и наращивать заложенный еще прежней администрацией Белого дома разрушительный подход к отношениям с нашей страной", — сказал Лавров.

Министр отметил, что американский истеблишмент, живущий идеей собственной исключительности, продолжает назначать противников и соперников в первую очередь среди государств, проводящих независимую политику.