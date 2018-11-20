В бельгийской Эно объявили кризисное положение из-за протестов

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор бельгийской провинции Эно Томми Леклерк во вторник объявил кризисное положение из-за блокирования участка автомагистрали Монс — Брюссель участниками движения "желтые жилеты", сообщил представитель администрации региона.
Во вторник манифестанты на участке автомагистрали Монс — Брюссель заблокировали движение поваленным на трассу деревом и сожгли бензовоз.
"Решение о кризисном положении принято с целью проанализировать ситуацию с блокированием автомагистрали манифестантами и принять меры для снятия блокады", — сказал журналистам Леклерк.
Как сообщалось ранее, представители групп "желтых жилетов" договорились создать собственное политическое движение для отстаивания своих требований.
Доля акцизов и НДС в стоимости дизтоплива в Бельгии составляет 55,5%, по этому показателю королевство занимает четвертое месте среди стран-членов Евросоюза. На первом месте — Франция, где также проводится акция "желтые жилеты".