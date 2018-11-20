В бельгийской Эно объявили кризисное положение из-за протестов

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор бельгийской провинции Эно Томми Леклерк во вторник объявил кризисное положение из-за блокирования участка автомагистрали Монс — Брюссель участниками движения "желтые жилеты", сообщил представитель администрации региона.

В Бельгии автомобилисты, требующие от властей снижения ставки НДС на дизтопливо, в течение нескольких дней блокировали ряд топливных хранилищ в Льежском регионе на востоке Бельгии. В связи с этим возникли опасения относительно снабжения бензином и дизелем ряда АЗС. В знак протеста против роста цен на дизтопливо бельгийские автомобилисты надевают на себя или кладут под лобовое стекло аварийные жилеты флуоресцентного желтого цвета, поэтому акция протеста, инициированная в социальной сети Facebook, получила название "желтые жилеты".

Во вторник манифестанты на участке автомагистрали Монс — Брюссель заблокировали движение поваленным на трассу деревом и сожгли бензовоз.

"Решение о кризисном положении принято с целью проанализировать ситуацию с блокированием автомагистрали манифестантами и принять меры для снятия блокады", — сказал журналистам Леклерк.

Как сообщалось ранее, представители групп "желтых жилетов" договорились создать собственное политическое движение для отстаивания своих требований.

Доля акцизов и НДС в стоимости дизтоплива в Бельгии составляет 55,5%, по этому показателю королевство занимает четвертое месте среди стран-членов Евросоюза. На первом месте — Франция, где также проводится акция "желтые жилеты".