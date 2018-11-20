В ОЗХО отвергли российско-китайский проект о мандате организации

ГААГА (Нидерланды), 20 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Страны-участницы Конвенции о запрещении химического оружия в ходе голосования на 23-й сессии Конференции государств-участников КЗХО (КГУ КЗХО) выступили против предложенного Россией и Китаем проекта решения по созданию рабочей группы для оценки правомерности расширения мандата ОЗХО.

В поддержку документа выступили 30 стран, против — 82. Всего в голосовании участвовали 112 государств. Для того, чтобы документ был одобрен, ему требовалось набрать две трети голосов участников голосования.

В понедельник Россия и Китай предложили проект решения по вопросу сохранения целостности КЗХО. В частности, документ предполагает создание рабочей группы, которая должна дать оценку правомерности расширения мандата ОЗХО и наделения организации атрибутивными функциями. По итогам работы группы должен быть сформирован доклад, который потом будет представлен руководящим органам ОЗХО.

Как ранее сказал постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин, этот документ направлен на сохранение целостности организации. По его словам, в нем "содержится единственно возможный выход из сложившейся ситуации, когда оценки правомерности атрибуции в ОЗХО резко разнятся". Дипломат подчеркнул, что "целый ряд делегации категорически не согласны с возможностью атрибуции ОЗХО".

В конце июня в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге страны проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.