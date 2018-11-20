Польша не будет подписывать соглашение ООН по миграции

ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Польша не будет подписывать глобальное соглашение ООН по миграции, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

"Да. Мы считаем, что это не является хорошим решением", — сказал Блащак, отвечая на вопрос, правда ли, что правительство Польши откажется подписывать глобальное соглашение ООН по миграции.

"Это не тот метод, который позволил бы ограничить миграционный кризис, он, наоборот, усилит кризис и усилит его последствия", — добавил глава минобороны Польши.

Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции должно быть официально одобрено на международной конференции в Марракеше (Марокко) в декабре этого года. США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году, при этом президент Дональд Трамп заявил о том, что оно абсолютно несовместимо с миграционной политикой страны.

Австрия отступила от соглашения в конце октября. С аналогичными заявлениями выступили еще ряд стран, в частности, президент Чехии Милош Земан тоже отверг данное соглашение. Совет правящей коалиции Болгарии также решил, что стране не следует присоединяться к глобальному соглашению. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто летом также заявил, что данный документ идет вразрез с интересами республики в сфере безопасности.