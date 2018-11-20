Польша не будет подписывать соглашение ООН по миграции

ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Польша не будет подписывать глобальное соглашение ООН по миграции, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
"Это не тот метод, который позволил бы ограничить миграционный кризис, он, наоборот, усилит кризис и усилит его последствия", — добавил глава минобороны Польши.
Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции должно быть официально одобрено на международной конференции в Марракеше (Марокко) в декабре этого года. США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году, при этом президент Дональд Трамп заявил о том, что оно абсолютно несовместимо с миграционной политикой страны.
Австрия отступила от соглашения в конце октября. С аналогичными заявлениями выступили еще ряд стран, в частности, президент Чехии Милош Земан тоже отверг данное соглашение. Совет правящей коалиции Болгарии также решил, что стране не следует присоединяться к глобальному соглашению. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто летом также заявил, что данный документ идет вразрез с интересами республики в сфере безопасности.