В Польше назвали создание базы "Форт Трамп" решенным вопросом

ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал создание в стране американской военной базы решенным вопросом. Об этом он заявил в эфире Польского радио.
"Форт Трамп" является польско-американской инициативой. "Форт-Трамп" будет создан. Это не подлежит никакому сомнению", — сказал министр.
По его словам, речь идет не том, что в Польше усилят присутствие американских военных, но только о том, как это произойдет и какие это будут подразделения. При этом Блащак отказался раскрыть подробности, поскольку "заботится о сильной переговорной позиции Польши".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что посоветовал главе польского МИД не создавать "лишние базы", иначе Минск и Москва вынуждены будут ответить.