Украинская писательница назвала "Машу и Медведя" "оружием русского мира"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украинская детская писательница Лариса Ницой назвала мультсериал "Маша и Медведь" "оружием русского мира" и потребовала запретить его показ на территории страны.

Активистка напомнила, что британские СМИ уже высказались о "пропагандистском влиянии" этого произведения. По ее мнению, Киев должен был первым заявить о недопустимости демонстрации мультфильма.

"Между собой педагоги давно обсуждают этот мультик и говорят, что нельзя его украинским детям показывать. Но какого-то официального заявления, чтобы это официально прошло в СМИ, — такого не было", — подчеркнула Ницой в интервью "Обозревателю".

Она отметила, что с помощью мультика Россия создает себе образ "пушистой" и доброжелательной страны.

Ранее британское издание Times вышло с публикацией, в которой критики назвали "Машу и Медведя" элементом "кремлевской пропаганды" и инструментом "мягкой силы".

В ответ создатели сериала заявили, что никогда не проводили параллелей с политической обстановкой. Глава студии "Анимаккорд" Дмитрий Ловейко подчеркнул, что авторы "Маши и Медведя" не получали бюджетных денег на свой проект.

На сегодня число подписчиков англоязычного канала мультсериала превышает четыре миллиона. Общее число просмотров эпизодов "Маши и Медведя" — более 40 миллиардов.