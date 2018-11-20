В Эр-Рияде пообещали найти новые источники оружия в случае срыва контрактов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что эр-Рияд будет искать другие источники вооружения, если его союзники не будут его поставлять, сообщает газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Германия прекращает поставки вооружений в Саудовскую Аравию, пока убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи полностью не расследовано, "и в связи с этим еще не завершенным расследованием могу сказать, что поставок вооружений в Саудовскую Аравию нет".

"Королевство обязано защищать свою территорию, границы и народ от любых региональных угроз, мы всегда предпочитаем, чтобы наше вооружение было от союзных государств, так как это считается частью системы стратегических отношений с ними. Но необходимость королевства защищать свою территорию и свой народ обязывает его получать оружие, в котором оно нуждается, из любого источника", — заявил министр в интервью газете "Аш-Шарк аль-Аусат".

Ранее европарламентарии подготовили проект резолюции, в котором подтверждают призыв к странам ЕС срочно наложить эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию и распространить его на всех членов саудовской коалиции в Йемене.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Согласно распространенному заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года