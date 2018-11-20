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Испания может проголосовать против соглашения по Brexit из-за Гибралтара

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (684)
(обновлено: 12:44 20.11.2018)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаГраница Гибралтара с Испанией. Архивное фотоГраница Гибралтара с Испанией. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Шестернина

МАДРИД, 20 ноя — РИА Новости. Испания проголосует против соглашения о выходе Великобритании из ЕС, если в нем не будет зафиксировано, что Испания и Великобритания будут напрямую вести переговоры по поводу Гибралтара, заявил премьер страны Педро Санчес.

Акция протеста против результатов Brexit в Лондон. Архивное фото
© AFP 2018 / Justin Tallis
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"Семьдесят два часа назад мы выяснили, что в документе не проясняется то, что для нас основное с точки зрения сути страны. Гибралтар не принадлежит Великобритании. Он представлен Великобританией, но не принадлежит Великобритании. Поэтому как страна мы не можем признать то, что будет в будущем происходить с Гибралтаром, будет зависеть от переговоров Великобритании с ЕС. Это должно быть то, что будут обсуждать и о чем договорятся Великобритания и Испания. Это не гарантировано ни в соглашении о выходе, ни в будущей декларации. Поэтому, мне жаль об этом говорить, но на сегодняшний момент проевропейское правительство, которым является Испания, проголосует, если не будет изменений, против Brexit в таком виде", — заявил Санчес на конференции The Spain Summit, организованной журналом Economist.

Кроме того, он подверг критике главного переговорщика от ЕС Мишель Барнье. "Если это правительство, которое является проевропейским, оказалось в такой ситуации, то это значит, что кто-то в Брюсселе не сделал хорошо свою работу", — добавил испанской премьер.

Министр по делам Brexit Доминик Рааб. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham
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По словам Санчеса, вопрос о совместном суверенитете Великобритании и Испании над Гибралтаром должен стать предметом обсуждения "в течение трех лет переходного периода" (выхода Великобритании из ЕС). По его мнению, сейчас ставится под вопрос "способность Испании вести переговоры".

Премьер рассказал, что Мадрид предложил четыре варианта решения вопроса Великобритании и Мишелю Барнье, "У Испании конструктивная позиция… Но если в воскресенье, 25 ноября, соглашение о выходе и будущая политическая декларация будут в том виде, в котором сейчас, Испания проголосует против" — добавил он.

Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Накануне министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель на переговорах между министрами стран ЕС в Брюсселе заявил, что Испания настаивает на отдельных переговорах по Гибралтару во время так называемого "переходного периода" Brexit. По мнению Мадрида, политическая декларация о будущих отношениях ЕС и Великобритании должна ясно закрепить, что переговоры о Гибралтаре будут вестись отдельно.

Он добавил, что Мадрид не подпишет соглашение по Brexit до тех пор, пока Великобритания не представит соглашение о будущих отношениях. Глава МИД Испании заявил, что должно быть четко зафиксировано, "что переговоры между Великобританией и ЕС не применяются к Гибралтару" и что будут проведены отдельные переговоры по этой теме, в которых примет участие Испания.

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