Испания может проголосовать против соглашения по Brexit из-за Гибралтара

МАДРИД, 20 ноя — РИА Новости. Испания проголосует против соглашения о выходе Великобритании из ЕС, если в нем не будет зафиксировано, что Испания и Великобритания будут напрямую вести переговоры по поводу Гибралтара, заявил премьер страны Педро Санчес.
"Семьдесят два часа назад мы выяснили, что в документе не проясняется то, что для нас основное с точки зрения сути страны. Гибралтар не принадлежит Великобритании. Он представлен Великобританией, но не принадлежит Великобритании. Поэтому как страна мы не можем признать то, что будет в будущем происходить с Гибралтаром, будет зависеть от переговоров Великобритании с ЕС. Это должно быть то, что будут обсуждать и о чем договорятся Великобритания и Испания. Это не гарантировано ни в соглашении о выходе, ни в будущей декларации. Поэтому, мне жаль об этом говорить, но на сегодняшний момент проевропейское правительство, которым является Испания, проголосует, если не будет изменений, против Brexit в таком виде", — заявил Санчес на конференции The Spain Summit, организованной журналом Economist.
Кроме того, он подверг критике главного переговорщика от ЕС Мишель Барнье. "Если это правительство, которое является проевропейским, оказалось в такой ситуации, то это значит, что кто-то в Брюсселе не сделал хорошо свою работу", — добавил испанской премьер.
Премьер рассказал, что Мадрид предложил четыре варианта решения вопроса Великобритании и Мишелю Барнье, "У Испании конструктивная позиция… Но если в воскресенье, 25 ноября, соглашение о выходе и будущая политическая декларация будут в том виде, в котором сейчас, Испания проголосует против" — добавил он.
Он добавил, что Мадрид не подпишет соглашение по Brexit до тех пор, пока Великобритания не представит соглашение о будущих отношениях. Глава МИД Испании заявил, что должно быть четко зафиксировано, "что переговоры между Великобританией и ЕС не применяются к Гибралтару" и что будут проведены отдельные переговоры по этой теме, в которых примет участие Испания.