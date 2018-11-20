Эксперт оценил потери Украины после запуска "Турецкого потока"

КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Украинская газотранспортная система (ГТС) будет ежегодно терять 30 миллиардов кубометров газа после запуска газопровода "Турецкий поток", такое мнение высказал в комментарии РИА Новости украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
"От самого запуска "Турецкого потока" Украина потеряет. То есть те 30 миллиардов кубометров, которые пойдут по "Турецкому потоку" — это минус 30 миллиардов кубометров с украинской ГТС", — сказал Землянский.
Он отметил, что в денежном эквиваленте потери от недостающих объемов транзита газа составят один миллиард долларов.