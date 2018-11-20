Эксперт оценил потери Украины после запуска "Турецкого потока"

КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Украинская газотранспортная система (ГТС) будет ежегодно терять 30 миллиардов кубометров газа после запуска газопровода "Турецкий поток", такое мнение высказал в комментарии РИА Новости украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Укладка морской части газопровода "Турецкий поток", состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая, завершилась 19 ноября. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Начать поставки планируется до 1 января 2020 года.

"От самого запуска "Турецкого потока" Украина потеряет. То есть те 30 миллиардов кубометров, которые пойдут по "Турецкому потоку" — это минус 30 миллиардов кубометров с украинской ГТС", — сказал Землянский.

Он отметил, что в денежном эквиваленте потери от недостающих объемов транзита газа составят один миллиард долларов.