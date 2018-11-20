Пушилин вступил в должность главы ДНР

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Денис Пушилин официально вступил в должность главы самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония инаугурации проходила в театре оперы и балета в центре Донецка. На ней присутствовали представители министерств и ведомств ДНР, а также делегации из России, Южной Осетии, самопровозглашенной ЛНР, Абхазии, политики и общественные деятели из Франции, Германии, Финляндии, Дании.

В ходе церемонии Пушилин принес присягу народу. "Отстояв свое право на свободу, мы получили право построить свою республику. Одиннадцатого ноября граждане ДНР в очередной раз доказали приверженность курсу на общее будущее с Россией… Как глава ДНР, перед гостями в зале и гражданами обязуюсь приложить все силы и знания, возможности, чтобы оправдать оказанное мне доверие", — сказал со сцены Пушилин.

Первым его поздравил избранный глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник. "Вы получили огромную поддержку граждан. Они доверили вам свою судьбу. Уверен, что с вашим приходом ДНР ждут мир, процветание и благополучие", — сказал Пасечник.

С приветственным словом также выступили премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и представители делегации из России, в числе которых — глава Крыма Сергей Аксенов. "Хочу от народа республики Южная Осетия поздравить с победой на выборах главы ДНР. Хочу заверить, что Южная Осетия, как и прежде, будет надежным другом во взаимоотношениях с ДНР", — отметил Бибилов.

"Гордимся вами и мужеством, которые показали жители ДНР и ЛНР. Крым все, что можно сделать, чтобы у нас были благоприятные отношения, будет делать… Хочу пожелать, чтобы мы скорее стали согражданами", — сказал Аксенов.

Выборы главы и депутатов в ДНР прошли 11 ноября. По их результатам главой ДНР был избран Пушилин. За него проголосовали более 60% избирателей. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.