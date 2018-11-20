В Донецке началась церемония инаугурации избранного главы ДНР Пушилина

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Церемония вступления Дениса Пушилина в должность главы самопровозглашенной Донецкой народной республики началась в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония инаугурации проходит в театре оперы и балета в центре города. На ней присутствуют представители министерств и ведомств республики, избранный глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, глава Крыма Сергей Аксенов, а также депутаты Госдумы РФ.

Выборы главы и депутатов в ДНР прошли 11 ноября. По результатам голосования главой республики был избран Денис Пушилин. За него проголосовали более 60% избирателей. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.