В Донецке началась церемония инаугурации избранного главы ДНР Пушилина

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Церемония вступления Дениса Пушилина в должность главы самопровозглашенной Донецкой народной республики началась в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Выборы главы и депутатов в ДНР прошли 11 ноября. По результатам голосования главой республики был избран Денис Пушилин. За него проголосовали более 60% избирателей. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.