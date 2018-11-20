Эксперт прокомментировал угрозы ЕС из-за ситуации в Азовском море

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал RT слова главы европейской дипломатии Федерики Могерини о планах ЕС принять "целевые меры" из-за ситуации в Азовском море.

Эксперт считает, что Могерини не имеет в виду никаких конкретных целевых мер, а заявление носит декларативный характер.

"То есть, грозит пальцем России, имея при этом бравый вид. Одной Могерини недостаточно для того, чтобы принимать любые меры — целевые или нецелевые", — сказал Манойло.

По его словам, ЕС не имеет права вести какую-либо деятельность в Азовском море. Манойло отметил, что подобными заявлениями Европа не оказывает поддержку Украине, а лишь играет на ее противоречиях с Россией.

"Для брюссельской бюрократии это возможность дать сигнал США, что они тоже на передовой, высказали "фи" Российской Федерации. Но махать издалека кулаками это одно, а ввести реальные меры — совсем другое. Европейцы могут идти на обострение с Россией, когда им это выгодно, когда США компенсируют их издержки и обеспечат выплату дивидендов. Но просто так ввязываться по ерунде европейские страны не могут", — объяснил эксперт, добавив, что Могерини не определяет внешнюю политику каждой европейской страны.

Ситуация в Азовском море

В марте Украина задержала в Азовском море траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Против капитана ведется уголовное преследование, ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье "незаконное посещение Крыма". В августе в херсонском порту был задержан танкер "Механик Погодин".

Россия сочла действия Украины "морским терроризмом", ответив усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Украинские пограничники, в свою очередь, обвинили Москву в том, что они практикуют "жесткую политику задержания и осмотра судов".

Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что осуществляет проверочные мероприятия на основании международного морского права и претензий от судовладельцев в ведомство не поступало. В МИД Украины признали, что российские пограничники при осмотре не нарушают протоколов.