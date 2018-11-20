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В Евросоюзе призвали сохранить договор о РСМД

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (231)
(обновлено: 11:56 20.11.2018)
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВоеннослужащие у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фотоВоеннослужащие у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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БРЮССЕЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Евросоюз надеется на сохранение и выполнение договора РСМД, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини перед переговорами с руководителями оборонных ведомств ЕС.

Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат. Архивное фото
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"Я ожидаю, что сегодня мы обсудим ряд вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Я обсуждала ситуацию вокруг договора РСМД пару дней назад с генсеком НАТО. Я крайне обеспокоена, потому что мы все убеждены, что соглашение важное и должно полностью выполняться", — сказала Могерини.

По ее словам, было бы правильно настаивать на полном соблюдении договора, а не на выходе из него.

"То есть мы все еще надеемся, что есть место для укрепления договора, а не для его демонтажа. Договор должен остаться и быть сохранен", — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что ситуация с ДРСМД угрожает европейской безопасности.

"Я понимаю, что одной из проблем договора является то, что в нем нет механизмов принуждения к полному выполнению. Но это соглашение очень важно для Европы, если оно будет демонтировано, безопасность Европы будет поставлена под угрозу, мы не хотим, чтобы регион вновь стал местом борьбы для других держав", — добавила Могерини.

Ситуация вокруг ДРСМД

Российский военный корабль Виктор Леонов входит в бухту в Гаване, Куба. Архивное фото
© AP Photo / Desmond Boylan
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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из договора о РСМД, так как Москва, по мнению американского лидера, его не соблюдает.

Президент России Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ. 19 ноября 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Путин: выход США из ДРСМД не останется без ответа
Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтону нужно наращивать ядерный потенциал. Он отметил, что это будет происходить до тех пор, пока остальные "не придут в себя". После этого США будут готовы остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. По словам Трампа, сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

В Кремле заявили, что Москва ответит зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу. По словам Владимира Путина, страны, согласные разместить вооружения США, должны понимать, что ставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара. Как подчеркнул президент, это решение Штатов не может остаться и не останется без ответа России.

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