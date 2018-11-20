В Евросоюзе призвали сохранить договор о РСМД

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Евросоюз надеется на сохранение и выполнение договора РСМД, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини перед переговорами с руководителями оборонных ведомств ЕС.
По ее словам, было бы правильно настаивать на полном соблюдении договора, а не на выходе из него.
"То есть мы все еще надеемся, что есть место для укрепления договора, а не для его демонтажа. Договор должен остаться и быть сохранен", — отметила дипломат.
Она подчеркнула, что ситуация с ДРСМД угрожает европейской безопасности.
"Я понимаю, что одной из проблем договора является то, что в нем нет механизмов принуждения к полному выполнению. Но это соглашение очень важно для Европы, если оно будет демонтировано, безопасность Европы будет поставлена под угрозу, мы не хотим, чтобы регион вновь стал местом борьбы для других держав", — добавила Могерини.
Ситуация вокруг ДРСМД
В октябре президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из договора о РСМД, так как Москва, по мнению американского лидера, его не соблюдает.
В Кремле заявили, что Москва ответит зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу. По словам Владимира Путина, страны, согласные разместить вооружения США, должны понимать, что ставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара. Как подчеркнул президент, это решение Штатов не может остаться и не останется без ответа России.