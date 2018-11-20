Россия начала формировать 83-й конвой с гумпомощью Донбассу

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (159)

Автомобиль конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Архивное фото

Автомобиль конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Архивное фото

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. МЧС России приступило к формированию 83-й автоколонны с гуманитарным грузом для жителей Донецкой и Луганской областей, сообщает во вторник министерство.

"В населенном пункте Ковалевка Ростовской области организована работа по формированию 83-й колонны гуманитарной помощи с детскими продуктовыми наборами, медикаментами и медицинским имуществом", — говорится в сообщении.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 25 октября. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в декабре 2018 года.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 82 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 78 тысяч тонн гуманитарных грузов.