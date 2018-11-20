В Азербайджане в результате взрыва в жилом доме погиб человек

БАКУ, 20 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате взрыва в жилом доме в Гяндже, спасательные работы продолжаются, сообщили РИА Новости во вторник в Минздраве Азербайджана.

Ранее в МЧС Азербайджана сообщили, что в доме в Гяндже произошел взрыв, а под завалами могли быть люди. По предварительным данным, причиной взрыва могла быть утечка газа.

"На данный момент — один погибший, ведутся спасательные работы", — сообщила РИА Новости представитель Минздрава Азербайджана Сафая Ахмедова.

По ее словам, еще один человек был ранен и доставлен в больницу.