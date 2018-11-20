Названы страны с самым высоким уровнем загрязнения воздуха

Регулировщики во время сильного смога на площади Виджай Чоук в Нью-Дели, Индия. 8 ноября 2017

Регулировщики во время сильного смога на площади Виджай Чоук в Нью-Дели, Индия. 8 ноября 2017

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Непал и Индия стали странами с самой высокой концентрацией загрязненного воздуха, сообщается в исследовании, проведенном Институтом энергетической политики Чикагского университета.

По данным исследования, загрязненность воздуха в этих странах сокращает продолжительность жизни местных жителей примерно на четыре года. При этом в индийских штатах Бихар, Уттар-Прадеш степень загрязненности еще выше, там продолжительность жизни снижена на 6 лет по сравнению с той, которая могла быть, если бы соблюдались условия для поддержания чистоты воздуха, предложенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В исследовании сообщается, что примерно 5,5 миллиардов человек в мире проживают в регионах, где степень загрязнения воздуха превышает нормы ВОЗ. Вместе с тем отмечается, что Азия является рекордсменом по этому показателю.

Исследование, которое было опубликовано в понедельник, проводилось Институтом энергетической политики Чикагского университета для анализа соотношения загрязнения и продолжительности жизни.