Соратник Гюлена заявил, что проповедник не собирается переезжать

ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Турецкий оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен не намерен переезжать после недавнего инцидента у комплекса, где он проживает, заявил РИА Новости исполнительный директор Alliance for Shared Values ("Альянс общих ценностей"), составляющего ядро движения Гюлена, Альп Асландоган.

Неизвестный 3 октября пытался попасть на территорию комплекса в городе Сейлорсберг, где проживает Гюлен. Как говорится в заявлении полиции, охранник произвел "предупредительный выстрел" в ответ на попытку проникновения около ворот комплекса. Как сообщила американская организация Alliance for shared values, после выстрела мужчина покинул место происшествия. В результате инцидента никто не пострадал.

"Безопасность в комплексе периодически проверяют. В настоящее время изменений нет. Гюлен прожил в Пенсильвании почти два десятилетия и в настоящее время не планирует менять место жительства", — сказал Асландоган.

По его словам, инцидент с нападением мог быть спровоцирован угрозами в адрес Гюлена со стороны турецких властей.

Анкара требует у 83 стран выдачи 452 лиц, причастных к деятельности организации Гюлена (FETO). Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.