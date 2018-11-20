Соратник Гюлена: Турция не предъявила аргументы для выдачи проповедника

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Турция за два года не предоставила достаточно оснований для экстрадиции из США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, заявил РИА Новости исполнительный директор Alliance for Shared Values ("Альянс общих ценностей"), составляющего ядро движения Гюлена, Альп Асландоган.

На вопрос, есть ли какие-то подвижки в возможной экстрадиции Гюлена, Асландоган ответил, что не может этого знать. "Что мы знаем точно, это то, что Турция за два года не предоставила достаточно оснований правительству США", — добавил он.

На прошлой неделе телеканал NBC со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников сообщил, что США изучают варианты высылки из страны Гюлена, чего давно добивается Анкара. По данным телеканала, этот шаг готовится, чтобы снизить градус требований Турции в деле об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. В частности, ФБР и минюст США якобы получили указания заново открыть дело об экстрадиции Гюлена, а министерство внутренней безопасности – предоставить данные о правовом статусе его пребывания в Штатах. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность высылки Гюлена из страны.

По словам Асландогана, Гюлен собрал бы команду юристов, если бы речь сейчас шла о его экстрадиции.

Анкара требует у 83 стран выдачи 452 лиц, причастных к деятельности организации Гюлена (FETO). Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.