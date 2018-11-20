МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Некоторые члены королевской семьи Саудовской Аравии на фоне международного скандала из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи намерены не допустить, чтобы наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд взошел на престол, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на три источника, близкие к королевской семье.

По словам источников, "десятки принцев" и других членов королевской семьи хотят видеть на троне другого преемника, однако они не станут действовать, пока жив 82-летний король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Приближенные монарха считают, что король вряд ли пойдет против своего "любимого сына".

После смерти короля на его месте члены семьи, по информации Рейтер, хотят видеть Ахмеда ибн Абдула Азиз ибн Сауда, 76-летнего младшего брата короля. Кроме того, по информации источников, принца Ахмеда также поддержат западные державы.

Источники также заявляют, что не более двух недель назад высокопоставленные американские чиновники сообщили саудовским советникам, что они поддержат принца Ахмеда ибн Абдула в качестве потенциального преемника короля.

Как сообщала ранее газета Washington Post со ссылкой на источник, ЦРУ пришло к выводу о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

По данным газеты, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд источников, в том числе звонок Хашукджи, сделанный послом королевства в США и братом наследного принца Халидом бин Салманом.

Гибель Хашукджи

Джамаль Хашукджи работал обозревателем Washington Post и с 2017 года жил в США. Второго октября он пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие правоохранители утверждали, что журналиста убили в дипмиссии.Саудовские власти сообщили о смерти Хашукджи 18 дней спустя. Как заявил генпрокурор Сауд аль-Муаджиб, его гибель стала результатом ссоры с сотрудниками генконсульства. Позже в Эр-Рияде признали, что убийство было преднамеренным.

По данным генпрокуратуры, Хашукджи ввели смертельную инъекцию наркотика, а тело расчленили и вывезли из консульства. По делу задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников преступления прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание по канонам шариата.