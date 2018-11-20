Жертвами стрельбы в больнице в Чикаго стали четыре человека

ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате стрельбы в больнице города Чикаго во вторник, среди жертв — сам стрелявший, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на офис судебной экспертизы округа Кук.

Ранее сообщалось о трех погибших, в том числе полицейском. По данным телеканала, еще одной жертвой стал врач из отделения реанимации.

По информации ABC7, подозреваемый поссорился на парковке со своей бывшей невестой, которая работала в больнице. Он выстрелил в нее, потом направился в здание больницы, где открыл стрельбу по людям.

Сотрудники пожарной службы сообщили телеканалу, что в больницах в критическом состоянии находятся еще две пострадавшие женщины.