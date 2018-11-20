МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Джавид Зариф заявил, что Россия понимает Иран, так как сама является "жертвой американских санкций", сообщает газета Figaro.
"Россия — наш замечательный торговый и политический партнер. Она нас понимает, так как сама является жертвой санкций", — заявил Зариф.
По его мнению, США стремятся заставить иранских соседей бойкотировать страну, однако "это не срабатывает".
Говоря о ситуации в Сирии, Зариф сообщил, что сотрудничество Ирана с Россией и Турцией позволило добиться результатов в тех областях, где это не удавалось сделать другим. Он отметил, что сотрудничество этих стран нацелено на восстановление единства Сирии, ликвидацию террористов и прекращение кровопролития.
В начале октября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что иранские военные, а также союзные с ними формирования в Сирии реально помогают в борьбе с терроризмом и находятся в стране по просьбе законного сирийского правительства.
Иран наряду с РФ и Турцией является гарантом перемирия в САР.
Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.