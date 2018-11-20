МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Джавид Зариф заявил, что Россия понимает Иран, так как сама является "жертвой американских санкций", сообщает газета Figaro.

"Россия — наш замечательный торговый и политический партнер. Она нас понимает, так как сама является жертвой санкций", — заявил Зариф.

По его мнению, США стремятся заставить иранских соседей бойкотировать страну, однако "это не срабатывает".

Говоря о ситуации в Сирии, Зариф сообщил, что сотрудничество Ирана с Россией и Турцией позволило добиться результатов в тех областях, где это не удавалось сделать другим. Он отметил, что сотрудничество этих стран нацелено на восстановление единства Сирии, ликвидацию террористов и прекращение кровопролития.

"Иран обвиняют в том, что он хочет разрешения конфликта в Сирии лишь военным путем, но все наоборот- мы хотим политического решения с новыми выборами, в которых все сирийцы, включая беженцев, смогут свободно выразить свое мнение", — добавил Зариф.

В начале октября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что иранские военные, а также союзные с ними формирования в Сирии реально помогают в борьбе с терроризмом и находятся в стране по просьбе законного сирийского правительства.

Иран наряду с РФ и Турцией является гарантом перемирия в САР.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.