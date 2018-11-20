За время правления Мадуро из Венесуэлы сбежали четыре миллиона человек

МЕХИКО, 20 ноя – РИА Новости. Общее число венесуэльцев, покинувших страну после прихода к власти в апреле 2013 года президента Николаса Мадуро, превышает 4 миллиона человек, сообщает в своем докладе исследовательская компания Consultores 21.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции оценивали количество мигрантов из Венесуэлы по всему миру в 3 миллиона человек. По данным организаций, больше всего мигрантов и беженцев из Венесуэлы — порядка 2,4 миллиона человек — принимают у себя страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

Как передает портал Nacional со ссылкой на Consultores 21, по состоянию на конец текущего года число беженцев может превысить 4,6 миллиона человек. Всего население Венесуэлы оценивается в 31 миллион человек.

"Исход венесуэльцев является гуманитарным кризисом из-за неконтролируемого роста этого потока из Венесуэлы, который начался с 2016 года", — заявил координатор исследования Маркос Эрнандес.

Примечательно, что за время правления президента Уго Чавеса Венесуэлу покинули всего менее 800 тысяч человек (1999-2013 годы).

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце 2000-х годов.