В США еще двоих признали виновными в убийстве гражданина России Зиберова

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Второй и третий обвиняемые были признаны судом в понедельник виновными в убийстве двух школьников, включая гражданина России Артема Зиберова, сообщил на пресс-конференции прокурор округа Монтгомери, штат Мэриленд, Джон Маккарти.

По делу было задержано четверо подозреваемых: Рони Галисия, Эдгар Гарсия-Гаона, Роджер Гарсия и Хосе Каналес-Янес. В июле 2018 года Каналес-Янес был приговорен к пожизненному заключению без права на помилование. В понедельник были признаны виновными Рони Галисия и Эдгар Гарсия-Гаона, приговор им огласят 22 января. Прокуратура требует для них также пожизненного заключения без права на помилование. Решение суда по четвертому подсудимому будет вынесено позднее.

"(Убитых) заманили на казнь", — заявил Маккарти, отрывки пресс-конференции которого показал местный телеканал NBC4. На ней присутствовали родители погибших — 17-летнего Шади Ади Наджара и 18-летнего Артема Зиберова.

Убийство произошло в июне 2017 года. Наджар и Зиберов были застрелены в северном пригороде Вашингтона Роквилле в припаркованной машине. Они погибли за день до выпускного вечера в своей школе. Наджар получил четыре пули, Зиберов — 10, оба скончались на месте. По заявлению прокурора, стреляли все четверо подозреваемых.

Следствие установило, что подозреваемые хотели отомстить погибшему Наджару за то, что тот, по их мнению, ограбил девушку одного из подозреваемых в 2016 году. Семья Наджара отрицает, что он кого-либо грабил. Зиберов, согласно следствию, стал случайной жертвой засады.

Полиция предполагает, что жертв заманили на место преступления, пообещав купить у них лишний билет на школьный выпускной вечер.