Находящиеся на границе с Мексикой военные в США вернутся домой к Рождеству

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Военнослужащие США, находящиеся на юго-западной границе с Мексикой, будут дома к Рождеству, сообщает газета Politico со ссылкой на генерал-лейтенанта армии США Джеффри Бьюкенена.

По словам Бьюкенена, 5,8 тысячи военнослужащих США, которые в настоящий момент находятся на границе с Мексикой, начнут возвращаться домой уже на этой неделе. В число тех, кто отправится домой в ближайшие дни, входят военнослужащие инженерно-логистических подразделении.

"Нашей конечной датой (для возвращения военнослужащих – ред.) сейчас является 15 декабря, и у меня нет никаких указаний от кого-либо, что эта дата будет отложена", — заявил Бьюкенен.

Ранее издание Hill сообщало, что несмотря на призывы вернуть военнослужащих домой к Дню Благодарения, президент США Дональд Трамп заявил, что войска США будут находиться на границе с Мексикой "столько, сколько потребуется".

Караван мигрантов движется в США по территории Мексики. По последним данным мексиканских властей, в караване находятся чуть более 3,6 тысячи человек. Еще порядка 1,75 тысячи мигрантов попросили предоставить им убежища на территории Мексики. При этом еще некоторое число мигрантов остановлено на границе Гватемалы и Мексики. Еще два каравана мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора.

Трамп ранее сообщил, что на границе с Мексикой будут размещены до 15 тысяч военнослужащих, чтобы не допустить проникновения в страну нелегальных мигрантов. При этом он отметил, что власти США готовы рассмотреть заявки на допуск в страну на законных основаниях.