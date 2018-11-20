У берегов Канады произошла утечка 250 тысяч литров нефти

МЕХИКО, 20 ноя – РИА Новости. Крупнейший в истории канадского Ньюфаундленда шельфовый разлив нефти произошел на платформе Husky Energy, объем утечки в районе платформы SeaRose оценивается в 250 тысяч литров, сообщает Canadian Press.

Профильный регулятор провинции заявил о временном закрытии всех платформ на шельфе региона для проведения проверки.

Авария произошла в пятницу на фоне сильного шторма, когда рабочие компании сообщили о падении давления на подводном трубопроводе. Ведется расследование причин инцидента и мониторинг воздействия аварии на окружающую среду. По данным агентства, были замечены четыре птицы, испачканные в нефти.

По имеющейся информации, сейчас утечки нефти нет.