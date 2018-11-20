Потомок Миклухо-Маклая считает, что Папуа-Новая Гвинея сильно изменилась

ПОРТ-МОРСБИ, 20 ноя — РИА Новости. Порт-Морсби очень изменился за год и в целом сильно отличается от остальной части Папуа-Новой Гвинеи, но случаи каннибализма — это уже история, рассказал РИА Новости потомок знаменитого русского путешественника, его полный тезка Николай Миклухо-Маклай.

"Нет, ни одного не выявлено. Возможно, это где-то есть, но ни одного не выявлено. Каннибализм — это в прошлом традиция, это определенный культ и тем более только у очень небольшого количества людей, небольших племен. Если грубо говорить, каннибализм есть в любой стране, даже европейской", — сказал Миклухо-Маклай, который продолжает исследовательские традиции знаменитого предка.

"Это история, которая была в прошлом. Безусловно, тот город, Порт-Морсби, который вы видите сейчас, абсолютно отличается от Папуа-Новой Гвинеи. Он выстроен, невероятно изменился за год, совсем другой город, но большинство людей не живут в Порт-Морсби, они живут в деревнях, с непонятной инфраструктурой, где-то что-то построено. Но это говорит, что у этой страны большие перспективы, есть куда инвестировать для дальнейшего роста", — отметил он.

На выходных в Папуа-Новой Гвинее прошел двухдневный саммит АТЭС. Российскую делегацию возглавлял премьер-министр Дмитрий Медведев. Николай Миклухо-Маклай, являющийся председателем фонда имени своего знаменитого предка, подписал меморандум о сотрудничестве с университетом Папуа-Новой Гвинеи.

Государство Папуа-Новая Гвинея расположено в юго-западной части Тихого океана, занимает восточную часть острова Новая Гвинея и около 600 прилегающих островов. Население страны составляет 7,87 миллиона человек, при этом в столице живут только около 345 тысяч человек. Здесь проживает свыше тысячи племен, причем многие кланы, особенно в горной местности сохраняют достаточно сложную социальную систему, которая слабо затронута изменениями: даже под давлением современной цивилизации они продолжают следовать собственным древним традициям.