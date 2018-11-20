Британия призвала Россию прекратить задерживать суда в Азовском море

ЛОНДОН, 20 ноя – РИА Новости. Великобритания призывает Россию прекратить задерживать суда в Азовском море. Об этом говорится в заявлении британского МИД, выпущенном после переговоров министров иностранных дел ЕС, на которых обсуждалась ситуация в Азовском море.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

В британском внешнеполитическом ведомстве при этом не привели примеров задержания российской стороной украинских судов.

"Великобритания после заседания министров иностранных дел ЕС присоединилась к призывам к России прекратить задерживать или мешать доступу судов в Азовское море", — говорится в заявлении МИД Великобритании.

"Россия и ее службы безопасности продолжают препятствовать работе международных и украинских судов, направляющихся в украинские порты в Азовском море", — отметил представитель Форин-офиса.

С тех пор, по его словам, Россия проводила поисковые операции на грузовых кораблях, направляющихся в украинские порты и покидающих их, что привело к существенному росту стоимости перевозок и сокращению прибыли портов.

"На данный момент, более 200 судов было затронуто действиями, наносящими вред экономике Украины и подрывающими ее суверенитет", — отметил представитель МИД Британии, не приводя примеров.

В ответ на действия Киева, которые российские власти назвали "морским терроризмом", был усилен пограничный досмотр в российской части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.