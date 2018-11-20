Группа сенаторов в США призвала не выбирать Прокопчука главой Интерпола

ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Группа из четырех американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры генерал-майора МВД России Александра Прокопчука, который является одним из претендентов на место главы Интерпола.

"Интерпол, выбирая генерал-майора Александра Прокопчука в качестве своего нового президента, все равно что запускает лису в курятник", — сказано в документе, опубликованном на сайте сенатора Роджера Викера.

Заявление, в котором также содержится призыв к Белому дому использовать свое влияние, чтобы не допустить избрания Прокопчука, составлено от имени двух демократов Джин Шахин и Криса Кунса, а также республиканцев Викера и Марко Рубио.

По мнению подписантов, Россия использует Интерпол для сведения счетов и преследования политических оппонентов, а Прокопчук лично содействует этому. "По этим причинам мы призываем всех 192 членов… проголосовать против господина Прокопчука", — сказано в воззвании.

Выборы нового главы Интерпола состоятся в рамках сессии генеральной ассамблеи организации, которая проходит в ОАЭ 18-21 ноября. Прежний глава Интерпола Мэн Хунвэй исчез в конце сентября, впоследствии он оказался в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле болеют за российского кандидата и хотели бы его победы на выборах. Всероссийская полицейская ассоциация подтвердила РИА Новости участие начальника национального бюро Интерпола МВД РФ Прокопчука в выборах.