Созданием общей разведшколы ЕС займутся Греция и Кипр

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Реализация проекта ЕС по созданию в рамках политики оборонного сотрудничества общеевропейской разведшколы поручена Греции и Кипру, говорится в обнародованном Советом ЕС документе.

В понедельник в Брюсселе прошли переговоры глав МИД и оборонных ведомств ЕС, по результатам которых страны ЕС согласовали реализацию 17 новых проектов в рамках политики структурированного сотрудничества в области обороны и безопасности (PESCO). В их числе – общая разведывательная школа JEIS.

"Школа в сотрудничестве с государствами-членами, центрами передового опыта НАТО, разведывательными службами и службами безопасности будет обеспечивать обучение и подготовку разведывательного персонала государств-членов ЕС по разведывательным дисциплинам и другим конкретным областям", — говорится в краткой аннотации к утвержденному проекту.

Ответственными за выполнение программы в документе определены Греция и Кипр.