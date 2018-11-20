ЕС удвоил число совместных оборонных проектов

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Страны ЕС удвоили до 34 число совместно реализуемых проектов в сфере обороны и безопасности, среди них появились дроны, системы подавления беспилотников, ракетные системы тактического назначения, средства радиоэлектронной борьбы и слежения за химическими угрозами.

Предыдущие 17 проектов в рамках политики структурированного сотрудничества в области обороны и безопасности (PESCO) были утверждены в начале марта. Новые проекты получили одобрение по итогам переговоров глав оборонных ведомств стран ЕС в понедельник в Брюсселе.

Согласно обнародованному Совету ЕС списку проектов с краткой аннотацией, европейские страны планируют направить ресурсы в ближайшие годы на разработку, в частности, семейства ракетных систем тактического назначения нового поколения BLOS, которые планируется интегрировать на разные платформы ("земля-земля" и "воздух-земля"). За эту программу отвечают Франция, Бельгия и Кипр.

Десять стран ЕС (Эстония, Бельгия, Чехия, Испания, Франция, Латвия, Венгрия, Нидерланды, Польша, Финляндия) будут участвовать в разработке модульной беспилотной наземной системы (UGS), предназначенной для перевозки различных полезных грузов с возможностями автономной навигации.

Утвержден также проект европейской системы дистанционно пилотируемых летательных аппаратов для использования на средних высотах (Eurodrone). Его поручено реализовывать Германии, Чехии, Испании, Франции, Италии.

Также европейский ВПК намерен разрабатывать систему подавления беспилотных летательных аппаратов (c-UAS), которую можно было бы задействовать для защиты сил и средств на оперативном театре действий (ответственными назначены Италия и Чехия).

Кроме того, в списке фигурируют система радиоэлектронной борьбы JISR (Чехия, Германия) и интегрированная система слежения за химическими, биологическими, радиологическими и ядерными угрозами CBRN SaaS (Австрия, Франция, Хорватия, Венгрия, Словения).