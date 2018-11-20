ЕС удвоил число совместных оборонных проектов

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Страны ЕС удвоили до 34 число совместно реализуемых проектов в сфере обороны и безопасности, среди них появились дроны, системы подавления беспилотников, ракетные системы тактического назначения, средства радиоэлектронной борьбы и слежения за химическими угрозами.
Предыдущие 17 проектов в рамках политики структурированного сотрудничества в области обороны и безопасности (PESCO) были утверждены в начале марта. Новые проекты получили одобрение по итогам переговоров глав оборонных ведомств стран ЕС в понедельник в Брюсселе.
Согласно обнародованному Совету ЕС списку проектов с краткой аннотацией, европейские страны планируют направить ресурсы в ближайшие годы на разработку, в частности, семейства ракетных систем тактического назначения нового поколения BLOS, которые планируется интегрировать на разные платформы ("земля-земля" и "воздух-земля"). За эту программу отвечают Франция, Бельгия и Кипр.
Десять стран ЕС (Эстония, Бельгия, Чехия, Испания, Франция, Латвия, Венгрия, Нидерланды, Польша, Финляндия) будут участвовать в разработке модульной беспилотной наземной системы (UGS), предназначенной для перевозки различных полезных грузов с возможностями автономной навигации.
Также европейский ВПК намерен разрабатывать систему подавления беспилотных летательных аппаратов (c-UAS), которую можно было бы задействовать для защиты сил и средств на оперативном театре действий (ответственными назначены Италия и Чехия).
Кроме того, в списке фигурируют система радиоэлектронной борьбы JISR (Чехия, Германия) и интегрированная система слежения за химическими, биологическими, радиологическими и ядерными угрозами CBRN SaaS (Австрия, Франция, Хорватия, Венгрия, Словения).