Пентагон обсуждает с конгрессом США и Турцией альтернативы российским С-400

ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Министерство обороны США обсуждает с конгрессом, что можно предложить Турции взамен российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пахон.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на американское разведсообщество сообщил, что не менее 13 стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак, заинтересованы в покупке российских систем ПВО С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Телеканал отмечает, что США, в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), отговаривают третьи страны от покупки российских вооружений, в особенности С-300 и С-400, в противном случае угрожая санкциями. Взамен российских систем американские дипломаты предлагают оружие собственного производства. По утверждению госдепартамента, ему уже удалось сорвать российские оборонные контракты на миллиарды долларов.

"В настоящее время мы проводим дипломатические дискуссии по этому вопросу… Девятого ноября мы направили в конгресс доклад о взаимоотношениях с Турцией. Сейчас ведутся дипломатические переговоры с Анкарой по поиску возможных альтернатив для замены С-400. Мы продолжаем работать с Турцией, продолжаем работать с конгрессом, чтобы попытаться найти такие альтернативы", — сказал Пахон.

По его словам, США еще раз напомнили турецким коллегам о "серьёзных последствиях" для отношений двух стран, которые повлечет за собой покупка российских средств ПВО.

Кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции было подписано в декабре 2017 года в Анкаре. Часть этой сделки Турция оплатит сама, другую — за счет предоставленного РФ оборонного кредита. Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. В свою очередь вице-премьер РФ Юрий Борисов уточнил, что контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее заявлял, что установка С-400 начнется в Турции в октябре 2019 года.