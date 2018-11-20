PESCO должно дополнять, а не дублировать НАТО, считают в Польше

ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Варшава настаивает на том, что Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны стран ЕС (PESCO) должно дополнять, а не дублировать или заменять НАТО, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в понедельник в Брюсселе.

"Отдельные структуры не могут создавать конкурентоспособные решения в отношении НАТО, потому что оборонные возможности имеет Североатлантический альянс, а не Евросоюз", — цитирует Блащака пресс-служба МИД Польши.

"Я подчеркиваю, что мы заинтересованы в том, чтобы европейская система была совместима с системой НАТО, что основной формулой обеспечения обороноспособности государств ЕС является Североатлантический альянс, а значит, все программы, которые предлагаются ЕС, должны дополнять всё, что реализуется в рамках Североатлантического альянса", – добавил министр.

Блащак сообщил, что Польша приняла решение об участии в очередных проектах PESCO, которое, по его мнению, должно быть открыто для стран, не входящих в ЕС. "Я имею в виду, прежде всего, США, Норвегию, а также Великобританию после выхода из ЕС", — пояснил он.

ЕС реализует программу постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны (PESCO), призванного, в числе прочего, оптимизировать работу военно-промышленного комплекса стран ЕС и действия при планировании обороны. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вооружения, разрабатываемые в рамках PESCO, должны также быть доступны альянсу.