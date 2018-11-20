ЕС пообещал принять "целевые меры" из-за ситуации в Азовском море

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В ближайшее время Евросоюз может рассмотреть конкретные меры в связи с ситуацией в Азовском море, об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы передали ясное послание нашим собеседникам в России, что мы ожидаем от них, что это (проверки судов — ред.) прекратятся. И мы также изучаем меры, в частности, ЕК этим занимается, для поддержки затронутых районов на Украине целевыми мерами, о которых будет сообщено, как только они станут официальными. Мы это обсуждали сегодня", — сказала Могерини.

По словам еврокомиссара, главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза выразили единое мнение по непризнанию "так называемых" выборов в Донбассе, а также озабоченность в связи с ситуацией в Азовском море, которая причиняет вред не только экономике Украины, но также судам под европейскими флагами.

Ранее в конце октября Европарламент одобрил резолюцию, призывающую власти ЕС предусмотреть возможность усиления санкций против России в случае обострения обстановки в Азовском море.

Реакция России

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова Могерини, заявил, что ни советы, ни угрозы не заставят Россию поступиться вопросами национальной безопасности в Азовском море, и что Европейскому союзу было бы уместнее предупреждать о введении мер Украину, а не Россию.

"Россия же не нуждается в так называемых третейских судьях, особенно со стороны Запада", — сказал Бальбек РИА Новости.

По словам парламентария, какую бы озабоченность не выражали в Евросоюзе по поводу Азовского моря, для России национальные интересы гораздо важнее всех вместе взятых "рассуждений евросоветников, которые Россию видели на картинке, а в Крыму и Азовском море отродясь не бывали и, скорее всего, даже не найдут на карте".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, ранее комментируя одобрение Европарламентом резолюции с призывом предусмотреть усиление санкций против РФ в случае "эскалации" обстановки в Азовском море, заявила, что тема Азовского моря является очередной пропагандистской картой, разыгрываемой западными странами.

Положение в Азовском море

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Сейчас Киев хочет продать судно на аукционе. В августе в порту Херсона был арестован российский танкер "Механик Погодин".

Москва расценила действия киевских властей "морским терроризмом" и в ответ усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря. Тогда Госпогранслужба Украины обвинила Москву в "жесткой политике задержания и осмотра судов".

Пограничное управление ФСБ по Крыму в свою очередь заявляло, что проводимые проверки полностью соответствуют международному морскому праву и что в ведомстве не получали претензий от судовладельцев. В МИД Украины также признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Позже Киев заявил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.