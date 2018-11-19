Российские С-400 стоят меньше американских аналогов, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в разы дешевле аналогичных американских систем, но превосходят "бриллиант в короне американской оборонки" — систему THAAD, сообщил в понедельник телеканал CNBC со ссылкой на информированные источники.
Несмотря на то, что С-400, по словам одного из источников канала, не идеальное оружие, но он затмевает даже главную гордость американской военной промышленности в этой сфере – THAAD.
По его данным, уже около 13 стран выразили заинтересованность в приобретении российских ЗРК. Однако российские вооружения выигрывают в стоимости по многом за счет того, что поставляются без серьезной технической поддержки, утверждает CNBC.
Телеканал напоминает, что потенциальные заказчики российских С-400 рискуют оказаться под санкциями США в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Он предусматривает введение санкций против российского ОПК, а также против стран, которые закупают российские вооружения.
По мнению одного из собеседников телеканала, некоторые страны не жалеют связываться с Вашингтоном из-за запутанной системы получения разрешений на поставку вооружений.
"Многие из этих стран не хотят ждать, пока это пройдет все законодательные барьеры США. На экспорт С-400 меньше ограничений, и Кремль стремится облегчить продажу, обходя любые законодательные барьеры", — сказал собеседник CNBC.
США являются мировым лидером в области продажи вооружений. В 2017 финансовом году (закончился 30 сентября 2017 года) объем продаж составил 41,93 миллиарда долларов, что на 25% выше показателей предыдущего финансового года. Для сравнения военный экспорт России в 2017 году составил более 15 миллиардов долларов.