Министры обороны Евросоюза одобрили создание общей разведшколы

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Министры обороны стран-членов ЕС на заседании в Брюсселе одобрили проект создания общей разведшколы (JEIS), сообщили РИА Новости в Совете ЕС.

"JEIS совместно со странами-членами ЕС, центром передового опыта (в области контрразведки – ред.) НАТО, национальными службами разведки и безопасности будет осуществлять образование и подготовку по разведывательным дисциплинам и другим конкретным областям разведывательного персонала государств-членов ЕС", — сказал собеседник агентства.

В проекте примут участие 25 из 28 стран-членов ЕС, за исключением Великобритании, Дании и Мальты.

Создание разведшколы ЕС является одним из проектов в рамках постоянного структурированного сотрудничества стран сообщества в области обороны и безопасности.

Необходимость создания наднациональных объединенных органов и сил разведки Европейского союза прописана в Маастрихтском договоре, однако до сих пор у стран ЕС не было единого мнения по учреждению общей европейской службы разведки.

Единая армия и Совбез

В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию".

"Мы не сможем защитить европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов", — заявил он в эфире радиостанции Europe 1.

Вместе с тем на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предложением создать европейский Совет безопасности.

Она также поддержала идею создать общую европейскую армию. Такая армия, уверена Меркель, показала бы миру, что между европейскими странами невозможна новая война.