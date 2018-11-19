Число пострадавших на акциях протеста во Франции выросло до 500

ПАРИЖ, 19 ноя – РИА Новости. Более 500 человек пострадали в результате акций протеста против повышения цен на топливо во Франции, заявил французский министр внутренних дел Кристоф Кастанер.
Ранее сообщалось о более 400 пострадавших. В понедельник вечером глава МВД Франции представил новые данные.
Как сказал Кастанер на брифинге в понедельник, "528 человек пострадали, среди них 17 получили тяжелые ранения".
По его данным, более 20 тысяч человек до сих пор продолжают акции протеста.
Глава МВД также сообщил, что было разблокированы три нефтехранилища, которые оккупировали участники протестный акций.
Кастанер также заявил, что один из участников движения "желтые жилеты" в Страсбурге был приговорен к четырем месяцам тюрьмы за то, что чинил препятствия на дороге, ставя под угрозу свою жизнь и жизни других участников дорожного движения.